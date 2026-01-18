Groenlandia, la sinistra dichiara guerra a Trump: Sanchez e Gentiloni aprono un caso

Il Partito socialista europeo si unisce a Popolari e Renew nel chiedere che venga sospeso il negoziato per l'accodo commerciale tra Ue e Usa dopo le minacce di Donald Trump di imporre dazi ai Paesi che si opporranno alle sue mire sulla Groenlandia. "I dazi del 25% imposti da Trump agli alleati che sostengono la Groenlandia contro le sue minacce imperialiste sono inaccettabili", scrive su X la presidente dei Progressisti, Iratxe Garci'a Perez, "Dobbiamo agire ora: sospendere i negoziati sull'accordo commerciale Ue-Usa e attivare lo strumento anti-coercizione. L'Ue non si piegherà alle intimidazioni". "Se Trump si prende la Groenlandia rende Putin l'uomo più felice al mondo", è il commento di Pedro Sanchez, premier spagnolo, leader dello Psoe e tra i socialisti più influenti d'Europa. In un'intervista a La Vanguardia, Sanchez sottolinea che qualsiasi azione militare degli Stati Uniti contro la vasta isola artica danneggerebbe la Nato e legittimerebbe l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. "Sulla Groenlandia, un'invasione statunitense di quel territorio renderebbe Vladimir Putin l'uomo più felice del mondo. Perché? Perché legittimerebbe il suo tentativo di invasione dell'Ucraina", ha sottolineato il premier spagnolo.

"Un gesto che cancella la solidarietà atlantica", ha detto invece l'ex premier italiano Paolo Gentiloni riguardo all'uscita di Trump." È una decisione di una gravità enorme, l'annuncio di un atto di guerra economica ai propri alleati. Il rischio è che in Groenlandia oltre ai ghiacciai si sciolga anche la Nato". Secondo l'esponente del Partito democratico, intervistato da La Stampa, quella del presidente americano "è una minaccia che va presa molto sul serio, e mi auguro che la reazione dell'Europa sia all'altezza della situazione". Gentiloni si augura che "si mantenga la posizione decisa. I Paesi che hanno mandato militari non lo hanno certo fatto contro gli Usa o la Nato, ma per collaborare con la Danimarca alla sicurezza della Groenlandia".

