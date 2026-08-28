Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Benzina e diesel, dal 2009 l'Unione europea ha chiuso 35 raffinerie: quanto ci è costato il delirio verde

venerdì 28 agosto 2026
Benzina e diesel, dal 2009 l'Unione europea ha chiuso 35 raffinerie: quanto ci è costato il delirio verde

2' di lettura

Non è solo colpa della guerra in Iran. O delle accise. A spingere i prezzi dei carburanti in Italia e in Europa sono anche le scelte politiche e industriali errate negli ultimi anni sulla scia delle eco follie green. Un elemento determinante nella composizione del prezzo dei carburanti è infatti legato al costo della raffinazione del petrolio e negli ultimi quindici anni, secondo i dati dell’associazione europea di settore Concawe, in Europa sono attive 94 raffinerie contro le 117 del 2009.

Risultato? La capacità di raffinazione si è ridottà del 20%, con una stima di 2 milioni di barili al giorno prodotti in meno tra il 2005 e il 2025. A lanciare l’allarme è stato ieri Gianluca Caramanna, capogruppo di Fdi in Commissione attività produttive della Camera.

Cdm, via libera al dl Carburanti: taglio delle accise fino al 5 settembre

È terminato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, durato circa 10 minuti. Il Cdm ha dato il via libera al de...

«Le politiche ideologiche e scellerate dell’Unione europea sul Green Deal, perpetuate per anni, ci presentano oggi un conto salatissimo» sottolinea. «L’Europa ha chiuso ben 35 raffinerie, riducendo drasticamente la capacità di raffinazione nel continente a livelli ormai di estrema debolezza. E il paradosso è che, mentre Bruxelles ci scarica cinicamente la palla addosso rifiutandosi di intervenire a livello comunitario sugli extraprofitti delle compagnie petrolifere e lasciando i singoli Stati da soli ad affrontare il caro-carburanti, nessuno ha il coraggio di ammettere che la radice del problema risiede proprio nella miopia delle regole europee» aggiunge Caramanna. «La responsabilità della situazione in cui ci troviamo è la conseguenza diretta di questa cecità politica: l’Europa deve finalmente aprire gli occhi» conclude il deputato.

L’Italia insieme alla Francia è tra le prime nazioni europee per raffinerie chiuse e oggi nel nostro Paese rimangono solo 11 impianti operativi contro i 16 del 2009 con un calo da 94,2 milioni di tonnellate di prodotti raffinati a 64 milioni, ovvero un terzo della produzione in meno. Mentre l’Europa chiudeva le proprie raffinerie, la capacità nei Paesi asiatici e mediorientali è cresciuta del 50% passando dalla produzione di 25,8 a 38,5 milioni di barili al giorno e anche negli Stati Uniti, dopo anni di cali, si sta registrando un’inversione di tendenza. La progressiva dismissione delle raffinerie è stata causata sia dai mancati investimenti i sia dalle politiche ambientali europee.

Imperia, 28enne arrestato: aveva trovato il modo di aggirare il distributore e fare benzina gratis

Una storia da non credere quella andata in scena tra le province di Imperia e Savona. Qui gli investigatori della Polizi...

Ad esempio il sistema Ets: la tassa che grava sulle emissioni delle raffinerie (e delle imprese). Se l’obiettivo dichiarato della tassazione green era quello di incentivare la transizione ecologica, l’effetto che ha avuto fino ad ora è stato quello di trasferire la produzione dei carburanti dall’Europa ad altri Paesi che non devono sottostare al sistema Ets.
 

tag
benzina diesel
carburanti
green deal
unione europea
gianluca caramanna

Emergenza carburanti Proroga al taglio dei diesel e sconti per i redditi bassi: il piano del governo

L'esempio di Valle Castellana 4 di Sera, il sindaco D'Angelo: "A che prezzo vendiamo la benzina", un caso senza precedenti

C'è il via libera Carburanti, sconto sul gasolio prorogato fino al 26 agosto

ti potrebbero interessare

Ceuta, caos tra i socialisti a Bruxelles: chi può saltare, Pd nel panico

Ceuta, caos tra i socialisti a Bruxelles: chi può saltare, Pd nel panico

Finisce l'isteria anti-atomo. Ora l'Europa punta sul nucleare

Finisce l'isteria anti-atomo. Ora l'Europa punta sul nucleare

Michele Zaccardi
Immigrazione, hub in tre Paesi africani: Ue, la mossa della Meloni

Immigrazione, hub in tre Paesi africani: Ue, la mossa della Meloni

Roberto Tortora
Centri di rimpatrio lontani dall'Europa: espulsioni, tra poche ore la Ue al bivio

Centri di rimpatrio lontani dall'Europa: espulsioni, tra poche ore la Ue al bivio

Fausto Carioti