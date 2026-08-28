Benzina e diesel, dal 2009 l'Unione europea ha chiuso 35 raffinerie: quanto ci è costato il delirio verde

Non è solo colpa della guerra in Iran. O delle accise. A spingere i prezzi dei carburanti in Italia e in Europa sono anche le scelte politiche e industriali errate negli ultimi anni sulla scia delle eco follie green. Un elemento determinante nella composizione del prezzo dei carburanti è infatti legato al costo della raffinazione del petrolio e negli ultimi quindici anni, secondo i dati dell’associazione europea di settore Concawe, in Europa sono attive 94 raffinerie contro le 117 del 2009.

Risultato? La capacità di raffinazione si è ridottà del 20%, con una stima di 2 milioni di barili al giorno prodotti in meno tra il 2005 e il 2025. A lanciare l’allarme è stato ieri Gianluca Caramanna, capogruppo di Fdi in Commissione attività produttive della Camera.