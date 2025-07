Giustizia, il Pd contro la separazione delle carriere? Cosa scriveva nel 2018

Bagarre in Aula - ma non solo - per la riforma della giustizia portata avanti dal governo Meloni. La sinistra ha accusato la maggioranza di centrodestra di voler intaccare il principio della separazione dei poteri, il delicato equilibrio che dovrebbe garantire il rapporto tra politica e magistratura. Angelo Bonelli, per esempio, ha tirato in ballo la solita storiella della "deriva autoritaria" che Meloni, Nordio e tutti gli altri ministri vorrebbero imprimere sul nostro Paese. E, come sempre, il Partito democratico a guida Elly Schlein ha seguito il "rosso-verde" a ruota.

Ma il Pd è favorevole o contrario alla famigerata separazione delle carriere? Stando a quanto affermano Schlein, Provenzano e gli altri dem si tratterebbe di un potenziale pericolo per la nostra democrazia. Ma, andando indietro nel tempo di qualche anno, si può scoprire che il Nazareno perseguiva una linea piuttosto diversa. Il 24 dicembre 2018 veniva pubblicato sul sito del Partito democratico un testo all'interno del quale si sosteneva che: "il nostro riferimento radicale vede nella legalità, nel garantismo e nella lotta alle mafie i cardini della propria azione. La presunzione di innocenza (...) e il giusto processo (...) sono i capisaldi che guidano il nostro pensiero. Capisaldi - si legge ancora - messi seriamente in pericolo dalle recenti riforme del governo 5 Stelle-Lega e minacciati da ulteriori progetti d'intervento. La realizzazione di un processo basato sulla parità delle parti e la terzietà del giudice è il nostro progetto in materia di giustizia finale". Poi la frase da sottolineare con la matita rossa: "Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale".