Magistratura, ci mancavano le toghe pro-Pal: l'anti-sionismo entra in tribunale

Premessa: quel che segue, chi sta scrivendo, l’avrebbe detto anche se il contesto fosse stato diverso. L’avrebbe annotato, registrato, pure contestato anche se si fosse trattato di un appoggio (giustissimo) a favore dell’Ucraina invasa da Putin o di un proclama (sacrosanto) di indignazione contro il barbaro trattamento riservato alle donne afgane da parte dei talebani. Di più, chi scrive si sarebbe scandalizzata persino se il moto di sdegno fosse stato al contrario: cioè se le aule dei tribunali, i convegni dei magistrati e persino le udienze che non c’entrano un piffero con quel che sta accadendo a Gaza si fossero riempiti di (legittime) richieste ad Hamas di sgomberare la Striscia o di rilasciare gli ostaggi e, quindi, avessero invocato una sostanziale ragione da parte di Israele. Ovviamente non è andata

così (e ci arriviamo subito), ma chiaramente il punto è un altro: è che la giustizia è terza e imparziale, oppure non è. Da qualche giorno circola tra i fori di mezza Italia un “appello dei giuristi per Gaza”. È, né più né meno, il corrispettivo forense delle piazze propal: sul sito di Giustiziainsieme risulta che le adesioni abbiano superato le 1.300, a promuovere l’iniziativa sono stati due magistrati di Bologna (la giudice Valeria Bolici e il pm Marco Imperato) e l’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere quanti più colleghi possibili. La strada scelta è di per sè abbastanza singolare: il testo, sì, ricalca il preambolo dello statuto della Corte penale internazionale («È dovere di ciascuno Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali»), ma è correlato dall’invito a leggerlo ogni dì, pubblicamente, nelle aule dove avvengono i processi, come incipit della seduta da trattare, anche se questa non ha niente a che fare con lo scenario mediorientale e riguarda invece, vai a vedere, un presunto ladro di polli o un vicino di casa molesto che tiene la tivù accesa di notte. Non a caso l’appello finisce con la chiosa: «Procediamo alla trattazione dell’odierna udienza».