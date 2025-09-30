Caso Almasri, negata l'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano

La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato contro il testo del relatore Federico Gianassi (Pd), che sul caso Almasri proponeva di dare via libera all'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei ministri per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ei ministri della Giustizia e dell'Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Dopo la bocciatura della relazione di Gianassi è stato nominato relatore Pietro Pittalis di Forza Italia. La sua relazione, contraria a concedere l'autorizzazione a procedere per i membri del governo coinvolti nell'indagine, sarà votata nell'Aula di Montecitorio il 9 ottobre.
Osama Njeem Almasri venne arrestato il 19 gennaio scorso a Torino e rimpatriato in Libia due giorni dopo nonostante su di lui pendesse un mandato della Corte penale internazionale per crimini di guerra. La procura della Cpi accusa il governo italiano di non aver rispettato i propri obblighi, impedendo alla giustizia internazionale di agire. Per questo, il Tribunale dei Ministri chiede l'autorizzazione a procedere contro Mantovano, Nordio e Piantedosi, ipotizzando a vario titolo i reati di omissione di atti d'ufficio, concorso in favoreggiamento e peculato.
"Dopo la bocciatura della relazione Gianassi, che prevedeva l'autorizzazione a procedere relativa ai casi dei due Ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso del libico Almasri, ho nominato un nuovo relatore per l'aula l'onorevole Pietro Pittalis che si riferirà in aula il prossimo 9 ottobre. Le votazioni sono state tre distinte e hanno avuto il medesimo esito, ovvero 13 no e 6 si”, spiega il presidente della Giunta per le autorizzazione di Montecitorio Devis Dori.