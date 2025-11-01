Garlasco, lo scenario: i clamorosi effetti sulla riforma della Giustizia

Antonio Di Pietro da una parte e Nicola Gratteri dall’altra, i magistrati del sì e quelli del no, gli avvocati e i tecnici, le vittime della malagiustizia e le toghe targate Anm, più naturalmente destra e sinistra. Sono tutti elementi che già contano e che peseranno molto nella lunga corsa, da qui a cinque o sei mesi, verso il voto referendario sulla riforma costituzionale appena licenziata dalle Camere. Ma c’è un’incognita in più in questa equazione politica, una “X” inafferrabile, un imprevisto, un fattore letteralmente insondabile, nel senso che nessuno può avere certezze assolute sul modo in cui gli italiani stiano reagendo a un caso letteralmente clamoroso: quello di Garlasco. Se ci pensate, siamo di fronte a una faccenda due volte sensazionale: non solo perché si tratta di un guazzabuglio, di una storia platealmente irrisolta dopo un tempo lunghissimo. Ma anche perché (altro che “cold case”, altro che storia fredda! ) tuttora gli sviluppi tengono gli italiani incollati al televisore. Attenti ai dati di ascolto. Quest’anno, con poche eccezioni, i talk politici non stanno andando in modo trionfale: il pubblico è più o meno sempre quello, non piccolo ma nemmeno enorme, con opinioni già consolidate. Non guardi i programmi chiaramente politici per cambiare idea, ma per consolidarti nella tua opinione: pro o contro il governo, pro o contro Meloni, pro o contro Schlein, e così via. Lì non si spostano voti: al massimo si rafforzano delle tendenze, si inaspriscono certe antipatie, si radicano le preferenze già esistenti.

E invece nei programmi dedicati alla cronaca nera, da mesi egemonizzati da Garlasco, accadono due fenomeni: i numeri degli spettatori crescono, e per altro verso l’ascolto – partendo da un giallo – è per forza di cose meno politicizzato, o non lo è affatto. Quando sei sintonizzato su quelle trasmissioni, non alzi le “barriere mentali” come fai invariabilmente mentre ascolti un politico. E così entrano in gioco molte spinte: la pena per la povera vittima, un po’di macabro voyeurismo, ovviamente la ricerca del colpevole, la curiosità per i personaggioni più o meno inquietanti o folkloristici che ci siamo abituati a conoscere. Ecco: diciamo pure che un numero enorme di italiani sta seguendo Garlasco, si sta facendo un’idea, o la sta modificando, oppure sta rimanendo sgomento e terrorizzato (è il mio caso) per ciò che accade da anni, tra false piste, processi indiziari, “bengala” sparati in aria per distrarci, e la sensazione di fondo di una feroce e imprevedibile lotteria, altro che giustizia giusta. Ma non fatevi condizionare dai miei sentimenti, dalle mie valutazioni. Ciò che conta sono i sentimenti e le valutazioni di chi non ha opinioni politiche formate o consolidate, anzi di chi non ha mai – consapevolmente – associato il caso Garlasco al fatto che, tra qualche mese, voteremo proprio sul tema rovente della giustizia.

