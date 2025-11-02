Referendum, in crisi l'asse toghe-sinistra: ecco chi si smarca

Ma, al netto degli sforzi del fronte magistrato-progressista di opporsi in ogni modo all’approvazione della legge (chi per interessi che potremmo definire corporativisti, chi per interessi meramente politici che seguono la sempreverde dottrina del “tanto peggio tanto meglio”), vanno moltiplicandosi sempre più le voci fuori dal coro. Seri problemi di “ammutinamento” li sta incontrando il Pd. Non sono solo esponenti dell’ala opposta alla fazione di Elly Schlein a esprimere dei dubbi. Goffredo Bettini, storico dirigente dem, si è schierato a favore della riforma che sancirà la separazione delle carriere delle toghe: «Ritengo possa rappresentare un passo importante, persino doveroso, nella direzione di una maggiore terzietà del giudice. Non per sfiducia nei confronti della magistratura.

“Compagni, compagni! Serrate le fila! Compagni...”. A sinistra è già in corso lo psicodramma per il referendum confermativo che nella prossima primavera potrebbe dare il via libera alla riforma della Giustizia approvata dal Parlamento. Dal Partito democratico all’Associazione Nazionale Magistrati, passando per Cinquestelle e Bonelli-Fratoianni-Salis vari, tutti sono già in campo pancia a terra per provare a trasformare la riforma Nordio in tutto il contrario di ciò che è realmente.

Non per una deriva populista o vendicativa. Ma per un’idea di giustizia che non rinunci mai a dubitare di sé, che riconosca nella fragilità dell’imputato – spesso solo, spesso smarrito – una parte imprescindibile della democrazia», ha scritto sulle pagine del Foglio per chiarire la sua posizione in dissenso dalla linea del partito. È stato lo stesso Bettini a spiegare come la separazione «non è una bandiera ideologica» ma, al contrario, «un modo per rafforzare la fiducia nella giustizia, restituendo dignità tanto al giudice quanto all’imputato».

In area dem, un altro nome pesante che si è detto favorevole alla riforma Nordio è il governatore uscente della Campania, Vincenzo De Luca. «Probabile che voterò sì alla separazione delle carriere, anche se sappiamo benissimo che sono oggi pochissimi i magistrati che da pm vanno a fare i giudici, e viceversa», è stato il suo annuncio a sorpresa di qualche settimana fa che ha fatto trasalire (per l’ennesima volta negli ultimi mesi, ndr) la Schlein. «Ma noi ha poi proseguito lo sceriffo di Salerno - abbiamo commesso gravi errori con gli abusi di certa magistratura, e lo sapevo che sarebbe finita così». Insomma, caro Pd e cara Anm, dovevate aspettarvelo.

A evidenziare tutte le contraddizioni interne alla sinistra sulla riforma è l’ex senatore di Pci e Pds Claudio Petruccioli che ricorda i tempi della Bicamerale D’Alema: «Io, con altri senatori del Pds, firmai l’emendamento perla separazione delle carriere». Non solo, dato che agli atti ci sono anche quelli che prevedevano «la divisione in due sezioni del Consiglio superiore della magistratura». Cambiamenti che, evidenzia al Foglio Petruccioli, «consideravamo tecnicamente e giuridicamente inevitabili rispetto al sistema processuale che era stato adottato. Anche per questo, nel rispetto delle sue storiche convinzioni, voterà sì al referendum. Una partita, quella referendaria, «che il Pd vuole usare per far cadere Meloni».