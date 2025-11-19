Sondaggio-Noto, sinistra smentita: il 56% favorevole alla riforma della giustizia

I sondaggi delle ultime settimane fanno ben sperare. Almeno al governo. L'ultimo è quello realizzato dall’Istituto Noto per Porta a Porta. Il quesito? Il referendum sulla riforma della giustizia. Anche in questa rilevazione infatti il sì otterrebbe una schiacciante vittoria. Stando ai numeri diffusi su Rai 1, il 56 per cento degli italiani dichiara che andrà a votare per il referundum confermativo sulla riforma per la separazione delle carriere dei magistrati, il 29 non andrà al voto. Gli indecisi rappresentano dunque il 15 per cento.

Scendendo nel dettaglio, se si dovesse votare oggi, tra gli italiani che si sono espressi nel sondaggio il 56 per cento voterebbe sì alla conferma della legge (così come uscita dal Parlamento) mentre il 44 voterebbe no, quindi per l’abrogazione. Il 18 per cento del campione risulta ancora indeciso. E ancora, voterebbe sì l’87 per cento degli elettori di Fratelli d’Italia, l’84 di quelli di Forza Italia e il 71 di quelli della Lega. Contrari, ossia a sostegno dell'abrogazione, il 44 per cento degli italiani, tra questi l’83 degli elettori del Pd e il 68 di quelli del M5S.