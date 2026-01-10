Shahin, la Cassazione lascia libero l'imam pro-Hamas di Torino

Per la Cassazione l’imam di Torino Mohammed Shahin, deve restare libero. Ma occhio a parlare di una sconfitta per il governo. Questo perché nel dispositivo del tribunale di ultima istanza vi è l’accoglimento del ricorso dell’esecutivo, in particolare per quel che riguarda le eccezioni processuali sollevate dall’Avvocatura dello Stato.
Tanto è vero che la Cassazione ha rimandato nuovamente il procedimento alla Corte d’Appello di Torino, che dovrà pronunciarsi nuovamente, ma tenendo conto di quanto eccepito dal governo. Come è intuibile si tratta di una vicenda piuttosto complessa e per capirla meglio serve un riassunto della vicenda, che ha inizio il 9 ottobre di quest’anno nel quartiere San Salvario di Torino. Durante un sit-in di protesta contro la guerra in Medio Oriente prende la parola l’imam della moschea della zona, Mohammed Shahin, che si dice «personalmente d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre. Noi non siamo qui per la violenza. Ma quello che è successo il 7 ottobre 2023 non è una violazione, non è una violenza».
Il riferimento di Shahin era, ovviamente, all’attacco terroristico su Israele da parte di Hamas. Una posizione che scatena vigorose proteste sia da parte del centrodestra sia da parte della Comunità ebraica. Lo stesso giorno gli agenti della Digos presenti alla manifestazione, inviano un dettagliato resoconto alla Procura di Torino, che il 16 ottobre archivia il procedimento perché per i giudici «non costituisce reato».
Hannoun arrestato: così i palestinesi in Italia trovavano soldi per HamasMesi, anni di spot e campagne di raccolta fondi per Gaza e i palestinesi, spesso e volentieri sfruttando le immagini di ...
ESPULSIONE E RICORSI
Il governo, comprensibilmente, la pensa diversamente e il 24 novembre firma col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi un provvedimento di espulsione per Shahin, che viene prelevato a casa e trasferito nel Cpr per poi essere rimpatriato in Egitto. Nel decreto di espulsione si leggeva che l’imam rappresentava una «minaccia concreta per la sicurezza nazionale» proprio per la sua presunta vicinanza con l’organizzazione terroristica di Hamas.
L’imam decidei di opporsi al provvedimento, fa ricorso e la Corte d’Appello di Caltanissetta gli da ragione: non può essere espulso perché tornare in Egitto sarebbe pericoloso per la sua incolumità. Nel frattempo, siamo a fine dicembre, anche la Corte d’Appello di Torino accoglie un altro ricorso di Shahin e decide che l’imam deve essere liberato e lasciare il Cpr di Caltanissetta perché considerato «persona non pericolosa».
La contromossa del governo è immediata: la presentazione di un ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’appello torinese. Il tribunale di ultima istanza si è riunito ieri e ha deciso da un lato che Shahin deve restare libero, ma anche che le controdeduzioni del governo contro la sentenza della Corte d’Appello hanno fondamento giuridico. Per questo per mettere la parola fine si dovrà aspettare un ulteriore procedimento sempre nel capoluogo piemontese. Nel caso in cui la Corte d’Appello di Torino dovesse rivedere le proprie conclusioni Shahim verrebbe immediatamente arrestato. Questo perché il decreto di carcerazione non è stato annullato, ma resta «sospeso nella sua efficacia fino all’esito del giudizio di rinvio».
Hannoun e la rete di Hamas, nelle carte spunta l'imam di TorinoNell’inchiesta sulla rete dei finanziatori italiani di Hamas che ha portato all’arresto di Mohammad Hannoun ...
LA PROFEZIA
La decisione della Cassazione ha inizialmente suscitato scalpore perché solo poche ore prima il premier Giorgia Meloni, parlando nel corso della tradizionale conferenza stampa di inizio anno, aveva punzecchiato i magistrati («Spesso le toghe rendono vano il lavoro di Camere e agenti») portando ad esempio, tra gli altri, proprio il caso di Mohammed Shahin e le decisioni dei magistrati che avevano annullato prima l’espulsione e poi la detenzione all’interno del Cpr. Così quello che a prima vista poteva sembrare l’ennesima puntata del braccio di ferro tra potere esecutivo e giudiziario, sembra essersi trasformato - per usare una metafora calcistica - in un promettente pareggio in trasferta del governo su un campo difficile. In attesa della gara di ritorno, che sarà decisiva.