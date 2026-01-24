Referendum giustizia, Anm Sardegna: al liceo una lezione per il "No" (e solo per chi vota)

Polemiche sul Referendum giustizia a Cagliari. La Camera Penale del capoluogo, che si è schierata per il sì, denuncia un incontro a scuola con gli studenti al Istituto di istruzione superiore "De Sanctis-Deledda" - previsto per il prossimo 29 gennaio e rivolto agli studenti di quinta - dedicato alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere "è stato affidato esclusivamente a un magistrato, peraltro presidente dell'Anm sarda (il pm Andrea Vacca, ndr) e dichiaratamente schierato per il No al Referendum". Camera penale all'attacco: "Pur riconoscendo il valore e l'importanza di promuovere momenti di riflessione su temi di grande rilievo istituzionale - si legge in una nota - non può essere sottaciuto un profilo di particolare gravità: la scelta di affrontare una questione che sarà sottoposta al voto popolare senza alcun contraddittorio, trasformando di fatto un'occasione educativa in una lezione 'ex cathedra', priva di pluralismo e di confronto tra posizioni diverse".
Per la Camera penale di Cagliari "in un contesto scolastico, e a maggior ragione quando ci si rivolge a studenti prossimi al primo esercizio del diritto di voto, è essenziale garantire un confronto reale e democratico tra idee diverse. La posizione di chi parla dalla cattedra, soprattutto se riveste un ruolo istituzionale, gode inevitabilmente di una maggiore credibilità agli occhi delle giovani menti: privarle del contraddittorio significa sottrarre loro un'esperienza fondamentale per la formazione del senso critico, che è il vero sale della democrazia". Infine si auspica che, "da qui all'appuntamento referendario, possano essere organizzati incontri realmente pluralisti, aperti al confronto e rispettosi della funzione educativa della scuola, offrendo agli studenti gli strumenti necessari per diventare cittadini liberi, consapevoli e capaci di scegliere".
Referendum giustizia, il video di Bonafede smaschera il M5s"Non ci vedo nulla di male". Rispondeva così Alfonso Bonafede interpellato sul sorteggio del Consiglio ...
"Bene ha fatto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a indicare la necessità di garantire un contraddittorio democratico nell'incontro sul Referendum previsto dall'Istituto 'De Sanctis-Deledda' di Cagliari nel quale, insieme al relatore schierato per il 'NO' dovrà esserci anche un rappresentante del 'SI', come consigliato, si apprende dalla stampa locale, dal Pm Vacca rappresentante dell'Anm Sardegna capace di ideare e promuovere un momento di confronto superpartes utile alla crescita degli studenti. Nel 2026 è molto grave constatare che esista ancora una guida scolastica così cieca e schierata che voglia privatizzare i giovani di oggi, e futura classe dirigente, di momenti utili alla loro crescita civica, sociale e morale", ha dichiarato in aula la vicepresidente di Fratelli d'Italia in Senato, Antonella Zedda.