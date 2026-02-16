Referendum Giustizia, lo spot dei Giovani di Forza Italia: "Giocheresti così al Fantacalcio?"

Forza Italia sceglie il Fantacalcio. Gli azzurri, in vista del voto del 22 e 23 marzo, punta ai circa tre milioni di utenti del gioco più noto per gli appassionati del pallone e lo fa con uno spot realizzato dai giovani di Forza Italia Campania. L'obiettivo? Sostenere il Sì al referendum sulla giustizia. Il video, diffuso sui social, ha già raggiunto circa 100mila visualizzazioni. Lo spot si apre all'interno di una casa. Un uomo, con indosso una maglietta da calcio, compone la propria squadra sullo smartphone. Il nome scelto è emblematico: Real Travaglio, riferimento al direttore del Fatto Quotidiano.

Anche i nomi dei giocatori sono di fantasia e richiamano i personaggi cult de "L'allenatore nel pallone", il film interpretato da Lino Banfi. Una volta inviata la formazione, però, l'uomo cambia ruolo: indossa giacca e cravatta e diventa un giornalista sportivo. È lui stesso, comunque, ad assegnare voti altissimi ai calciatori che aveva schierato poco prima. A quel punto una voce fuori campo pone la domanda centrale dello spot: "Giochereste al fantacalcio se chi gioca è lo stesso che mette i voti?".

A quel punto l'inquadratura si sposta su un gruppo di giovani, che collegano la scena al tema della separazione delle carriere in magistratura, oggetto proprio della campagna referendaria.