Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Referendum, Mantovano sabato all'incontro su "Giustizia e imprese" a Bologna

giovedì 26 febbraio 2026
Referendum, Mantovano sabato all'incontro su "Giustizia e imprese" a Bologna

1' di lettura

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano interverrà sabato 28 febbraio alle ore 11.00, a Bologna, all'Auditorium di Illumia, in via De' Carracci 69/2, all'incontro pubblico "Giustizia e imprese: le implicazioni del referendum". ​L'iniziativa, promossa dall'associazione Incontri Esistenziali in collaborazione con LabOra, vedrà un dialogo tra il sottosegretario Mantovano e Antonio Gozzi, presidente di Duferco. Il dibattito sarà moderato dal direttore di Libero, Mario Sechi. 

tag
alfredo mantovano
mario sechi
referendum giustizia
giustizia e imprese bologna

Referendum Referendum, il no di D'Alema stupisce: un tempo aveva altre idee

La spiegazione Luca Ricolfi spiana Conte e Travaglio: perché i grillini votano Sì al referendum

Rai e dintorni La televisione è cambiata ma la politica non lo capisce. E non sono solo canzonette

ti potrebbero interessare

Referendum, il no di D'Alema stupisce: un tempo aveva altre idee

Referendum, il no di D'Alema stupisce: un tempo aveva altre idee

Francesco Damato
Referendum giustizia, indiscrezioni su Beppe Grillo: il pranzo che fa tremare Giuseppe Conte

Referendum giustizia, indiscrezioni su Beppe Grillo: il pranzo che fa tremare Giuseppe Conte

Referendum giustizia, sinistra alla frutta: la moglie di Fantozzi in campo per il "No"

Referendum giustizia, sinistra alla frutta: la moglie di Fantozzi in campo per il "No"

Referendum, cattolici per il Sì, contro i giudici "woke"

Referendum, cattolici per il Sì, contro i giudici "woke"

Fausto Carioti