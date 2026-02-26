Referendum, Mantovano sabato all'incontro su "Giustizia e imprese" a Bologna

Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano interverrà sabato 28 febbraio alle ore 11.00, a Bologna, all'Auditorium di Illumia, in via De' Carracci 69/2, all'incontro pubblico "Giustizia e imprese: le implicazioni del referendum". ​L'iniziativa, promossa dall'associazione Incontri Esistenziali in collaborazione con LabOra, vedrà un dialogo tra il sottosegretario Mantovano e Antonio Gozzi, presidente di Duferco. Il dibattito sarà moderato dal direttore di Libero, Mario Sechi.