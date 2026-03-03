Anm, l'ultimo scandalo: occupato il 6° piano della Cassazione

"É legittima l'occupazione del sesto piano della Cassazione da parte dell'associazione privata Anm?". Un interrogativo pesantissimo quello con cui il Comitato nazionale per il Sì ha chiamato in causa nella campagna elettorale per il referendum sulla giustizia, insieme ad altre associazioni e team professionali, la sede al sesto piano del Palazzo di giustizia di Roma, dove si trovano sia la Corte suprema di Cassazione sia la stessa Associazione nazionale magistrati.
Un cortocircuito imbarazzante, dal momento che il sindacato delle toghe, come noto, è formalmente schierato per il No alla riforma messa a punto dal ministro Carlo Nordio e dal governo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni.
Il Comitato ha annunciato di aver conferito incarico al proprio vicepresidente, l'avvocato Romolo Reboa, "di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi (previsto dal decreto legislativo 33/2013) per sapere se esistono contratti e atti amministrativi che legittimino l'utilizzo da parte dell'Anm del sesto piano del Palazzaccio, sottraendolo all'attività giurisdizionale o comunque al servizio pubblico. Si voleva conoscere anche chi paga le utenze".
I risultati di quest'attività professionale, con le risposte e i silenzi, saranno resi pubblici nel corso del convegno "Professionisti per il Sì" organizzato dagli esponenti del Comitato Maria Beatrice Scibetta e Romolo Reboa, che si terrà domani, mercoledì 4 marzo, alle ore 18 presso l'hotel Donna Laura Palace lungotevere delle Armi a Roma. Al convegno sarà presente il presidente Carlo Scala e i maggiori dirigenti del Comitato nazionale per il Sì e vedrà la presenza, oltre che dei relatori Scibetta e Reboa, anche di Rodolfo Capozzi, Civita Di Russo, Italo Bocchino, Gennaro Varrone, Pierpaolo Dell'Anno, il senatore Domenico Gramazio, gli avvocati Marco Lepri, Fabrizio Bonanni e il generale Giampiero Cardillo.