Caso Almasri, la Consulta: no all'obbligo per la Procura di chiedere l'autorizzazione per Bartolozzi

La Corte costituzionale ha escluso che sussistesse per il Tribunale dei ministri e per la Procura di Roma un obbligo di chiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di Giusi Bartolozzi, all'epoca dei fatti capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, per il reato di false dichiarazioni in relazione alla vicenda dell'arresto e della successiva liberazione di Osama Almasri. È quanto stabilito dalla Consulta con la sentenza numero 190, depositata oggi, con la quale è stato parzialmente accolto il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati. La Corte ha escluso una lesione delle prerogative della Camera in relazione alla mancata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Bartolozzi per le dichiarazioni asseritamente false da lei rese al Tribunale dei ministri nel corso di un'audizione svoltasi il 31 marzo 2025.