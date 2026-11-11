Il francobollo cinese

Per i suoi settant’anni Oliviero Diliberto si aspettava le candeline, non certo un francobollo della Repubblica Popolare Cinese. L’ex Guardasigilli di D’Alema, ex segretario dei Comunisti italiani, insegna diritto romano a Wuhan e in Cina ha portato il Corpus Iuris di Giustiniano (anche grazie a lui la tradizione giuridica di Roma antica è alla base del primo Codice civile cinese, in vigore dal 2021).

Pechino ricambia con un francobollo. In un’intervista a Stefano Lorenzetto aveva detto che la sua generazione ha fallito e che «il suo unico dovere morale è scomparire». La Cina lo accontenta: gli regala il francobollo senza la sua faccia.

Diliberto trova la spiegazione: per legge si può ritrarre solo Mao. E assicura che con Xi lo stato di diritto ha fatto passi avanti (sarebbe interessante chiederlo ai dissidenti, ai giornalisti, agli uiguri, ai ragazzi di Hong Kong, ai condannati a morte...). In nome di questa corrispondenza di amorosi sensi proponiamo al segretario di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, in questi giorni a Pechino per il Forum mondiale sul socialismo dedicato a Xi Jinping, di fermarsi in quel paradiso chiamato Cina.