Tiziana Siciliano, il flop della pm che voleva entrare in politica

Alla fine, la richiesta di archiviazione dell’indagine contro Beppe Sala e i signori dell’Urbanistica milanese l’hanno firmata tutti. L’intera squadra di pubblici ministeri che per anni ha dato la caccia alla Cupola che avrebbe retto le sorti dello sviluppo urbano si è dovuta arrendere all’evidenza, firmando una richiesta che somiglia a una resa. Ma non è stata un’unanimità facile. A lungo almeno uno dei pm, la combattiva Marina Petruzzella, si è battuta contro la decisione di chiudere l’indagine.

È stata lei, la Petruzzella, la protagonista delle invettive più esplicite lanciate in questi anni contro il “malaffare” che secondo lei governava Milano. È stata lei a scrivere i documenti in cui si sosteneva che a venire violata nel capoluogo lombardo era stata, oltre a una sfilza di norme edilizie, anche la “democrazia urbanistica”, concetto un po’ vago ma di sicuro appeal mediatico. I suoi capi le hanno spiegato che se non condivideva la decisione bastava che si dimettesse dal pool. Lei ci ha pensato un po’, poi ha firmato.

In calce alla richiesta di archiviazione, accanto alle tre firme dei pm manca - e non poteva essere diversamente - il nome del magistrato che dell’attacco ai vertici del Comune è stata la mente più determinata: Tiziana Siciliano, procuratore aggiunto della Repubblica. La firma manca perché la Siciliano è ormai in pensione. Se fosse stata ancora in servizio, difficile immaginare se avrebbe scelto la stessa strada. Perché, nonostante tutte le sconfitte subite dal suo pool quando l’indagine e gli arresti sono stati sottoposti al giudizio di un tribunale, lei era rimasta convinta di avere ragione. E le sue convinzioni sul malaffare che governerebbe Milano era pronta a tradurle in politica candidandosi alle elezioni comunali nella lista di un arcinemico della giunta Sala, la “Milano Libera” di Massimiliano Lisa. Ci ha ripensato, per motivi di opportunità: non perché il suo giudizio sia cambiato. «La verità è che abbiamo sollevato un coperchio», disse in un’intervista il giorno della pensione. Ma sotto quel coperchio non c’era niente.