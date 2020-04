Caterina Balivo mai vista prima: la foto da impazzire con strizzatissima tutina leopardata

03 aprile 2020 a

Caterina Balivo risveglia i fan. In piena quarantena la conduttrice di Vieni da Me pubblica una sua foto mozzafiato: in piedi, elegante ma tutta leopardata. La Balivo, nonostante l'emergenza coronavirus, deve mantenere un certo stile. Il suo lavoro è cambiato al momento, ma non si è fermato. La conduttrice Rai infatti porta avanti il progetto Instagram My Next Book, per il quale intervista svariati scrittori.

Immediata però la reazione al suo completo: "Spettacolo!!!", scrive un utente seguito da un altro: "Sei bellissima". E ancora: "Mi piace". Tra i tanti commenti spunta però anche quello della sorella: "Sembri Elettra Lamborghini - le scrive Sarah - musica e il resto scompare", citando la cantante nota indossatrice dell'abbigliamento animalier.