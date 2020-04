Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci di nuovo in casa insieme a Montecarlo. Il gossip: "Visto quello c'è in giro..."

Roberto Alessi 19 aprile 2020 a

Più dell' odio poté il virus C' eravamo tanto odiati? Forse, ma uno dei tanti effetti collaterali della quarantena forzata è la retromarcia innescata da diverse coppie famose. Dopo essersi insultati, vomitati addosso di tutto, sesso, droga, tradimenti, ora molti ex postano fotine sdolcinate come ai tempi d' oro. È il caso di Bruce Willis: la star di Hollywood ha scelto di trascorrere la quarantena con la ex moglie Demi Moore, le figlie Tallulah, Scout e Rumer e i rispettivi fidanzati. Chissà come l' ha presa l' attuale moglie di Bruce, la super modella Emma Heming? È in quarantena pure lei, ma da un' altra parte con le figlie avute da Willis, Mabel ed Evelyn, e pare che le stiano girando... a elica.

Altro riavvicinamento, quello tra Fabrizio Corona e Nina Moric. Anche loro divorziati, anche loro con sofferenze gigantesche, ma con un figlio che li ha sempre uniti comunque, il quasi maggiorenne Carlos. «Questi momenti bui e di estrema difficoltà ci aiutano a diventare persone più forti e spesso rappresentano un' occasione importante per muoverci verso nuove opportunità di crescita e di felicità - dice Nina -. Oggi mi sento serena e felice», soprattutto s' è tolta quel peso del suo ex Luigi Favoloso. L' abbandono ha reso felice Corona: «Oggi penso e proteggo l' unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi», scrive Fabrizio sul suo Instagram.

Hanno scelto i social per raccontare il loro ritorno (non di fiamma, ma chissà...) anche Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. «Siamo separati dal 2017 - mi dice Flavio, - ma adesso siamo tutti in casa insieme a Montecarlo con nostro figlio Nathan». Briatore ha dovuto festeggiare il compleanno, il numero 70, «uno di quei traguardi che non vorresti tagliare...». Caro Flavio, l' alternativa per non compierli è solo una, meglio invecchiare. Elisabetta tempo fa s' è mollata con un imprenditore di Parma, dal carattere un po' fumantino. Eli, secondo me, visto quello che c' è in giro, meglio tornare con Flavio: protettivo, pieno d' amore con tuo figlio, bell' uomo (s' è pure tolto la pappagorgia e sta benissimo), un po' arrogante ma simpatico, in più, il che non è un difetto, ricco, anzi, ricchissimo. Hai ancora dei dubbi?

