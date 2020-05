Belen Rodriguez e Nina Moric? A Fabrizio Corona basta una parola: che bomba

Francesco Fredella 10 maggio 2020 a

“Solo”. Così Fabrizio Corona spiazza tutti con questa risposta su Instagram. E mette a tacere il gossip su presunti ritorni di fiamma con la sua ex moglie Nina Moric o con la sua ex fidanzata Belen Rodriguez (che è ritornata nelle braccia di Stefano De Martino, dopo un periodo turbolento durato diversi anni). L’ex re dei paparazzi è single. Per adesso. Sicuramente con la Moric c’è un rapporto di grande affetto e stima che va ogni altra cosa. Il loro ricongiungimento ha giovato alla famiglia e a Carlos, il figlio quasi diciottenne che amano più di qualsiasi altra cosa al mondo.

La Moric, intanto, porterà il suo ex Luigi Mario Favoloso in tribunale. La loro storia d’amore è finita nel peggiore dei modi, tra carte bollate e avvocati. La Moric ha denunciato Favoloso per maltrattamenti e stalking, lui l’ha querelata per diffamazione. Spetterà alla Procura di Milano, dopo la fase delle indagini, fare chiarezza su una vicenda che di gossip - ormai - ha ben poco. Tutto è diventato cronaca giudiziaria.

