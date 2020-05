Asia Argento e Andrea Preti, un lutto per due: "Il giorno più brutto della mia vita", "ti abbraccio fortissimo"

23 maggio 2020 a

Il lutto travolge Andrea Preti e, di riflesso, la sua amica Asia Argento. "Ieri è stata la giornata più brutta della mia vita - ha scritto su Instagram l'attore -. Alle 20 e 30 si è spenta la mia Nonna". "Non ho parole per descrivere il dolore, il vuoto che ho dentro… un vuoto che risuona così forte da farmi male. Un abbraccio a tutte le persone che le hanno voluto bene. Ciao nonna ti voglio un cuore di bene e mandami un sorriso da lassù che ne ho bisogno. Andrea".

Tra i primi commenti di cordoglio quello di Asia Argento, legata a Preti da un profondo affetto: "Ti abbraccio fortissimo Andrea, ti sono vicina". Qualche mese fa la loro amicizia era stata scambiata da Alfonso Signorini sul settimanale Chi per un nuovo flirt, e la Argento l'aveva presa malissimo: "Qualche giornale becero scambia una vera amicizia con un presunto amore. Cosa non si fa pur di vendere una copia in più. Trash”,

