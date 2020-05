Ambra Lombardo, la sexy prof del Grande Fratello verso maturità: "Sarà un maxi orale"

Francesco Fredella 26 maggio 2020 a

a

a

Ve la ricordate Ambra Lombardo? Si è fatta conoscere al pubblico grazie al Grande Fratello e poi a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Oggi è docente di latino in una scuola di Milano. Milioni di studenti italiani torneranno a scuola, tra poche settimane, per la Maturità. Quella di quest’anno sarà diversa. Completamente diversa rispetto agli anni passati. Di mezzo c’è stato il Covid19 che ha cambiato la vita di tutti. Ma il peggio sembra alle spalle, anche se non bisogna mai abbassare la guardia. E i ragazzi sono pronti alla performance tanto attesa. “Studiate. Non abbiate paura. Siate sereni. Capisco la novità di quest’anno: sarà un maxi orale. È una mega prova per l’università dove gli esami sono spesso orali. Ripetete tanto. Utilizzate il vecchio metodo: ripetete ad alta voce allo specchio”, racconta a Libero Ambra Lombardo. Una prof tutta diversa da quelle che tutti noi ricordiamo: bella, sexy. Ma soprattutto preparatissima. Ci dicono, però, che sia severissima.

La quarantena è finita in disgrazia. Dago-bomba su Alessia Marcuzzi: "Già da qualche tempo..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.