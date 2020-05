Striscia la notizia incastra Taylor Mega: la truffa del cuscino. Lei risponde: "Mi scuso, ma perché parlate solo di me?"

27 maggio 2020 a

Faceva pubblicità su Instagram a prodotti-truffa. Striscia la notizia accusa Taylor Mega e la influencer, ex Isola dei famosi, riconosce il peccato di ingenuità commesso ma, maliziosamente, replica ad Antonio Ricci. Il servizio dell'inviata Chiara Squaglia era relativo a un cuscino del valore di 30 euro sponsorizzato dalla Mega sui social e mai spedito dall'azienda produttrice dopo l'acquisto online.

"Chi mi conosce sa quanto io ci tenga al mio rapporto con i fan - si è scusata Taylor su Instagram -. Prima di fare qualsiasi collaborazione io voglio essere certa del prodotto che pubblicizzo. Oltre a farmi mandare il prodotto il mio team analizza l’azienda in tutti i suoi aspetti. “Questa volta, però, purtroppo non mi è andata bene. Nonostante l’inizio della collaborazione con lo stesso brand sia andato a buon fine, con il tempo si sono rivelati dei truffatori". Dopo aver annunciato un'azione legale contro l'azienda, l'ex flirt di Flavio Briatore pubblica un altro video in cui chiama in causa direttamente Antonio Ricci: "Io ci metto l’immagine, quella che ne risente di più sono io. Queste cose succedono ad un sacco di influencer, perché Striscia ha parlato solo di me?".

