Striscia la notizia, imbarazzo totale a Ex on the beach: Sasha completamente nudo in bagno, "rumori molesti"

30 maggio 2020 a

Imbarazzo nel bagno del reality trash Ex on the beach, e Striscia la notizia ci sguazza riproponendo tutto. Il giovane Sasha si chiude in bagno ("è come la mia sauna", assicura) e canta. "Come un pittore dei Modà, parla di tempeste che poi si superano".

Tutto molto bello, ma ci sono due problemi. I coinquilini non apprezzano granché: "Mi fa cag***e", commenta un po' troppo diretta Klea. Soprattutto, le telecamere piazzate anche nell'angolo più privato della casa non possono non riprendere l'ex canterino totalmente nudo seduto sulla tazza. Non c'è che dire: che... popò di esibizione. Vale il quinto posto nella classifica dei "Nuovi mostri" della settimana televisiva.

