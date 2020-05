Striscia la notizia e Ciao Darwin, Paolo Bonolis con le "pal***e a terra". Concorrenti in minigonna inguinale, la regia le inquadra: il disastro

30 maggio 2020 a

a

a

Scene memorabili a Ciao Darwin 8 - Terre desolate. Le repliche dello show di Paolo Bonolis (sempre con ascolti record) regalano a Striscia la notizia il quarto posto nella classifica tutta da ridere dei "Nuovi mostri" della settimana televisiva. Merito di due procaci concorrenti alle prese con la scivolata su un canotto. Entrambe con minigonne inguinali, vengono pizzicate con "sapienza" dalla regia nei momenti meno opportuni.

GUARDA QUI il video integrale dei "Nuovi mostri" a Striscia la notizia

Il giochino però finisce male: una si schianta e sbatte la testa, l'altra per poco non ci rimetteva la pettinatura". "Mi si stavano staccando le extension", si lamenta. Le fa eco l'altra, che tra un urlo d'entusiasmo e l'altro bofonchia: "Stavo per spaccare...". Bonolis, visibilmente infastidito, le liquida con una battuta delle sue, fulminante: "A lei si stavano staccando le extension, lei stava per spaccare la cosa e a me sono cascate le pal***e". Come dargli torto.

"Palinsesti scellerati". Chi mettono contro Paolo Bonolis, clamoroso in tv: Lucio Presta sbrocca, l'ultimo caso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.