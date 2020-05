Live D'Urso, le anticipazioni: clamorosa risposta a Mara Venier. Al Bano a Domenica In? Lei avrà Lecciso e Malgioglio

Francesco Fredella 31 maggio 2020 a

Tornano negli studi della d’Urso: Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio. Una puntata che ha tutto il sapore dello scoop per il super show di Canale5 (che puntualmente vince). Tra l’altro tra Loredana e Cristiano c’è una lunga amicizia (ci raccontano che Malglioglio spesso va a Cellino). Adesso s’incontreranno in studio. Tenetevi forte per le sorprese.

La Lecciso sta trascorrendo questi ultimi mesi con Al Bano, visto che i suoi impegni musicali sono stati cancellati ed è più casalingo che mai. Come testimoniano tutti gli scatti su Instagram della showgirl, il loro amore va avanti a gonfie vele. Maglioglio, invece, è alle prese un nuovo libro che ha iniziato a scrivere in quarantena. In esclusiva vi raccontiamo che si tratta delle lettere d’amore (mai pubblicate) che faranno tremare tutti. Passione e sentimenti: Cristiano stupisce tutti. Sempre.

