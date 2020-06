Belen Rodriguez, la bomba: chi è Mattia, il ragazzo sempre al suo fianco. Dramma per De Martino?

01 giugno 2020 a

a

a

Gossip impazzito e selvaggio su Belen Rodriguez, in questi giorni in cui il suo rapporto con Stefano De Martino sembra essere nuovamente saltato. Lui, per certo, è sempre più distante. La showgirl argentina, invece, appare sempre più spesso sui social insieme a Mattia Ferrari. Di chi si tratta? Presto detto: Fanpage spiega che il ragazzo, nato a Venezia 1992, è a discapito della giovane età "uno dei nomi più influenti nel campo della comunicazione e del marketing digitale, soprattutto in fatto di moda". Molto amico della Rodriguez, tanto che in questi giorni è sempre al suo fianco. Ferrari, nel corso della sua carriera, ha già collaborato con grandi firme della moda internazionale, quali Versace, Ermanno Scervino, Moschino, Chopard, H&M. I suoi contatti con Belen potrebbero essere iniziati proprio grazie alla sua influenza nel campo digitale. Eppure, vederli così spesso fianco a fianco proprio in questi giorni, ai più maliziosi, un sospetto lo accende...

"Momento difficile, non me l'aspettavo". Belen, questa è una bomba atomica. crisi profonda con Stefano. E Iannone...

Belen Rodriguez, crisi nera dopo la rottura con De Martino: le voci, pronta la fuga della showgirl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.