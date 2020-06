Belen Rodriguez, sfregio clamoroso di De Martino: online compare... questa roba

Francesco Fredella 03 giugno 2020 a

Adesso spunta un like che insospettisce tutti. Dopo la crisi con Belen Rodriguez, Stefano De Martino avrebbe cliccato un “mi piace” sulla foto di Emma Marrone (sua ex ai tempo di Amici, che lasciò per la Rodriguez). Un’indiscrezione che infiamma la Rete. Nel 2012 ad Amici Stefano e Emma furono protagonisti di un flirt. Belen, invece, era legata a Fabrizio Corona. Colpo di scena: l’amore, le nozze, un figlio. Poi l’addio e il riavvicinamento. Il resto è storia di questi giorni. Belen, dopo la crisi con Stefano, continua a fare l’influencer sui social facendosi coccolare dalla propria famiglia: Jeremias, mamma Veronica e papà. Ovviamente c’è il piccolo Santiago - nato dal matrimonio con Stefano. Dopo la tremenda lite, annunciata dalla showgirl con un video, i due non si seguono più social. Sarebbe una rottura totale. Ma è ancora mistero sui motivi. Il ballerino, impegnato con le registrazioni di Made in sud a Napoli, resta in silenzio.

