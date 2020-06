Belen Rodriguez, frecciatina di Stefano De Martino: "Pensavo fosse amore...", ma poi cancella tutto

04 giugno 2020 a

La separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino tiene ancora banco. Oggi, giovedì 4 giugno 2020, ricorrono 26 anni dalla morte di Massimo Troisi ed è proprio nell'omaggio che il ballerino ha reso all'attore che i più maliziosi non hanno potuto non notare una frecciatina alla ex. Nella storia di De Martino su Instagram, si vede il regista sul set del film Pensavo fosse amore invece era un calesse. Una frase che subito ha fatto rizzare le orecchie ai fan, convinti che il riferimento non fosse casuale. E così il 30enne ha preferito rimuovere prontamente la sua story. Peccato però che alcuni arguti utenti abbiano fatto in tempo a immortalarla.

