Belen Rodriguez, bomba atomica dell'amico di De Martino: "Lui la ha tradita. Ma lei...". Il "segreto inconfessabile"

Ora spunta anche l'amico di Stefano De Martino. Già, perché sotto a un post di Belen Rodirguez sui social è apparso un commento clamoroso, poi cancellato in fretta e furia. Parole pesantissime che danno una chiave interpretativa precisa alla rottura più chiacchierata del momento: "Sono un amico di Stefano – aveva scritto il ragazzo -, molti di voi ci hanno visto anche insieme nelle foto. Adesso basta però. Ok, l’ha tradita, so anche con chi, e se l’ha fatto significa che aveva le sue buone ragioni. Presto spigheranno entrambi le ragioni. Belen però ha sbagliato molto prima". Insomma: lui la avrebbe tradita, così come rumoreggiano in molti da più parti. Ma la showgirl argentina avrebbe "sbagliato molto prima". Mistero fitto su quale sia l'errore. Ed è forse questo il "segreto inconfessabile" di cui parla Novella 2000, il segreto inconfesssabile che sarebbe dietro alla rottura: "Molti amici - si legge sul rotocalco - dicono che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile". Quale segreto? Per ora tutto tace.

