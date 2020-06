Belen Rodriguez, misteriosa fucilata contro De Martino: "Smettila di scrivermi messaggi", un indizio?

Francesco Fredella 11 giugno 2020 a

Crisi in corso. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ancora distanti. Lei a Milano, lui a Napoli in vacanza. E quando Stefano pubblica un video al tramonto, cullato dal dondolio delle onde, spunta uno strano commento. Un utente chiede di smetterla di mandare i messaggi. È un fake? È un’ammiratrice? C’entra Belen? Adesso è un giallo. Potrebbe essere una frase che nasconde altro. La rottura clamorosa tra De Martino e la Rodriguez ha lasciato solo i cocci. Niente si più.Intanto l’argentina si fa coccolare dalla famiglia e dai fan. Sui social, infatti, è tornata più sexy che mai. Durante il riavvicinamento con De Martino, invece, aveva allentato la presa. Secondo il settimanale Chi alla base della crisi tra Stefano e Belen non ci sarebbero i rapporti (incrinati) con le rispettive famiglie. Ma qualcosa di altro, di irrisolto. Da anni.

