Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, l'ex cavaliere Alfonso umilia Sirius: "Ecco l'uomo che non mi ha voluto sfidare"

14 giugno 2020 a

a

a

Continuano a dividere i telespettatori, Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, ma pure i concorrenti di Uomini e donne. Tutti, da Tina Cipollari in giù, hanno detto la loro sulla coppia più chiacchierata degli ultimi anni del Trono Over: notevole differenza d'età e passione "misteriosa", un po' a singhiozzo. Qualcuno ha provato a insidiare il ruolo di Sirius, come il cavaliere Alfonso, cortesemente "rimbalzato" dalla dama di Torino. Ma il signore non demorde e sui social ora lancia una provocazione contro la coppia: "Grande Nicola – scrive a proposito di Sirius, di cui pubblica un primo piano -, l’uomo che non mi ha voluto sfidare…. per amore di Gemma". E i commenti sono tutto un programma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Sirius? Ormone impazzito, beccati così: che bomba

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.