Luigi Di Maio e Virginia Saba al mare? "A che nome hanno prenotato l'ombrellone", ma davvero?

16 giugno 2020 a

Fuga al mare per Luigi Di Maio e Virginia Saba, di cui ha dato conto Dagospia. Una corsa in spiaggia a Sabaudia per scordare almeno per qualche ora i guai politici. E ora, sulla comparsata in riva al mare, arriva qualche informazione in più da Gino Saporetti, titolare dello stabilimento Saporetti dove ministro degli Esteri e fidanzata si sono goduti il sole e il mare. Intervistato a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, Saporetti spiega: "Sono arrivati a sorpresa, non sapevamo nulla, non avevamo avuto avvisi precedenti. Avevano prenotato in incognito, con un nome di fantasia". E in spiaggia cos'hanno fatto? "Sono stati tranquillissimi sotto l'ombrellone, non hanno fatto il bagno perché ieri c'era il mare mosso". E ancora, Saporetti spiega che Di Maio è stato subito riconosciuto: "Sì, immediatamente. Anche il mio miglior bagnino, che è algerino, lo ha subito riconosciuto. E ci si è fatto un selfie", ha concluso.

