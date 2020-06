Belen Rodriguez, ora parla Stefano De Martino: "Cose atroci, va tutto tenuto tra le mura di casa"

16 giugno 2020 a

In silenzio su Belen Rodriguez a Domenica In, ora Stefano De Martino esce allo scoperto e al Corriere della Sera svela qualche dettaglio sulla rottura con la moglie "Ho fatto pace con questa cosa - spiega riguardo al bombardamento del gossip -, è una conseguenza diretta di questa esposizione. Però bisogna farci pace ed essere tranquilli, conviverci serenamente, state attenti alla male informazione sul web dove si leggono cose atroci. La soluzione è ignorare. Non ne voglio parlare più che altro non per rispetto ma per maturità".

Belen e De Martino, sviluppi clamorosi. Proprio dopo Domenica In...: hanno notato una cosa, gossip impazzito

Poi una frase che sembra indirizzata proprio a Belen, che qualche giorno fa ha confermato la crisi via Instagram: "Le cose vanno tenute tra le mura della propria casa. Preferisco parlare solo di lavoro, far abituare le persone ad una sorta di discrezione". La strada è ancora lunga.

