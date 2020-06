Al Bano Carrisi, confessione pazzesca del fratello Franco: "Con la sorella di Romina Power..."

18 giugno 2020 a

La confessione del fratello di Al Bano Carrisi, Franco Carrisi, è di quelle clamorose. Una rivelazione che piove in un'intervista al settimanale Oggi, in cui racconta la sua storia sempre al fianco del fratello cantante e rivela che fu sul punto di sposare la sorella di Romina Power, Taryn Power. Franco, Al Bano e le sorelle Power incisero infatti un disco. "La canzone si chiamava Taca, taca, banda, fu un grande successo: eravamo gli Abba italiani, trionfammo in tutta Europa; in Spagna fummo primi classific - ricorda -. Girare l’Europa tutti e quattro insieme fu un’esperienza bellissima. Quella del quartetto fu un’idea di Romina, che forse sperava anche in un fidanzamento tra me e sua sorella. Ma io e Taryn non siamo stati mai fidanzati, a livello caratteriale non ha funzionato, eravamo troppo diversi", racconta Franco Carrisi". Ciò nonostante, titola Oggi, "eravamo stati sul punto di sposarci". Infine, il fratello di Al Bano parla di Loredana Lecciso, e spiega: "A Loredana voglio tanto, tanto bene. È veramente una donna perbene, che tiene davvero molto a mio fratello, e questo mi riempie di gioia. E poi ci ha regalato Jasmine e Albano junior, ragazzi straordinari, come tutti i miei nipoti", conclude.

