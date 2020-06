Elettra Lamborghini, il gesto da censura in studio a Top Dieci: attenzione al seno

21 giugno 2020 a

Altro giro, altro regalo, altra provocazione firmata Elettra Lamborghini e "consegnata" a tutti i suoi seguaci direttamente dal profilo Instagram. L'ereditiera era infatti ospite a Top Dieci, il programma del venerdì sera su Rai 1 condotto da Carlo Conti. E poco prima della diretta, la Lamborghini ha rinnovato l'appuntamento con i suoi fan, pubblicando una foto che la ritraeva insieme a Mara Maionchi, con mascherina, e a Diletta Leotta, altrettanto ospiti in studio: "Le veline o le tre dell'Ave Maria? Ci vediamo stasera", scriveva Elettra. Ma attenzione alla foto: fasciata in uno strizzatissimo vestitino color carne, infatti, con le mani "reggeva" il prosperoso seno (il quale, ovviamente, non aveva bisogno di alcun supporto). Elettra Lamborghini incontenibile, in tutti i sensi.

Vestitino color carne strizzatissimo? Occhio, forme fuori controllo: nelle foto, Elettra Lamborghini "esplode"

