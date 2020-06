Caterina Collovati contro Asia Argento ed Alessia Marcuzzi: "Foto del lato B? Inconcepibili, una questione di dignità"

22 giugno 2020 a

Sotto accusa ci finiscono Asia Argento e Alessia Marcuzzi. Ad accusare, Caterina Collovati, la conduttrice e moglie del calciatore campione del mondo nel 1982. Sulla sua pagina Facebook ha infatti postato due immagini postate recentemente sui loro profili social dalla Marcuzzi e dalla Argento, due primi piani dei loro lato B. Scelta che la Collovati mostra di non condividere: "Il perché una donna senta l’esigenza di pubblicare foto simili mi sfugge", premette. E ancora: "Sicuramente esiste una buona dose di vanità. C’è il desiderio di mostrare quanto si è in forma e su ciò nessun dubbio. Ma oltre a questo? Possibile non valutare che questo tipo di posa possa avere delle conseguenze? Sbaglia chi le fa o chi giudica? In questo caso non parliamo di anonime influencer a caccia di like, parliamo di donne (non ragazze) note, popolari", picchia duro.

E ancora, continua nell'intemerata: "Una è una conduttrice di lungo corso, imprenditrice, mamma di tre figli: Alessia Marcuzzi, simpatica e spigliata. L’altra, Asia Argento è un personaggio controverso: o la ami o la odi, il cognome famoso, un discreto percorso lavorativo nel mondo del cinema, vocazione alla trasgressione - continua la Collovati -. Un merito indiscutibile quello di aver fatto da portabandiera della battaglia delle donne per il diritto al lavoro senza scendere a compromessi. Partì da una sua denuncia il movimento Me Too che tanto aiutò le donne a liberarsi da vergogne imposte da piccoli uomini di potere". E ancora: "Proprio per questo trovo inconcepibile che dopo dibattiti, parole, trasmissioni sull’esposizione del corpo della donna esistano atteggiamenti così superficiali che sfociano addirittura nell’auto mercificazione oscurando quanto di buono si è ottenuto Non è bacchettonismo, è tutela della dignità", conclude una Caterina Collovati davvero - in verità - bacchettona.

