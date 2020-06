Belen Rodriguez, la conferma fragorosa: corna, perché ha scaricato De Martino. E su di lei, voci pesantissime

25 giugno 2020 a

Le conferme ufficiali, come è noto, latitano. Si parla della chiacchieratissima rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, assolutamente ufficiale per quanto un poco misteriosa. Tra i motivi più accreditati, le "fuitine" di lui, insomma la presunta infedeltà del ballerino di Made in Sud. E un altro indizio al riguardo arriva direttamente da Novella 2000, dove si conferma questa ricostruzione: "La telenovela tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino é finita per la seconda volta pare a causa dei comportamenti un pò troppo libertini di lui. Belen é in un periodo difficile, un pò oscuro e vuole avere vicino solo pochi amici", conclude il rotocalco. Insomma, il crac sarebbe davvero dovuto alle corna. E ancora, Belen starebbe passando un periodo orribile.

