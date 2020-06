Stefano De Martino, la presunta nuova fidanzata rompe il silenzio: "Tutto falso"

28 giugno 2020 a

Stefano De Martino, conduttore di Made in Sud, è al centro dell’attenzione dopo la nuova rottura con Belen Rodriguez. Si è scritto l'ex ballerino fosse conteso tra due donne, ma è arrivata prontamente la smentita del suo ufficio stampa. Stefano De Martino non ha una nuova fidanzata, ma oggi a parlare è stata proprio una delle due ragazze tirate in ballo. Ha parlato infatti Maria Rosaria, ex ballerina proprio di Made in Sud, uno dei due nomi spuntati nel gossip su De Martino.

La ragazza ha pubblicato uno sfogo su Instagram e ha poi deciso di rendere privato il suo profilo, Si è allontanata dal mondo della televisione, un anno fa è diventata mamma del piccolo Alessandro e per questo si è stupita del fatto che sia saltato fuori il suo nome. Oggi fa l’istruttrice di pilates e insegna danza e non riesce a capacitarsi dell’interesse della cronaca rosa nei suoi confronti, dato che ha lasciato il mondo dello spettacolo. “Non riesco a capire il perché di questa fake news. Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla”.

