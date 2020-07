Temptation Island, Georgette Polizzi e la confessione privata: "Cosa sogno davvero con Davide"

Francesco Fredella 01 luglio 2020 a

a

a

Georgette Polizzi sogna un figlio con suo marito Davide Tresse. La loro storia d’amore, nata anni fa e finta in tv a Temptation Island, è un vero sogno. Insieme, Davide e Georgette hanno superato tempeste di ogni tipo: dai falò, alla malattia. Terribile. Che, passo dopo passo, ha portato la coppia ad essere ancora più uniti. Ora la Polizzi, che ha un brand affermatissimo, è prima in classifica con un libro intitolato “I lividi non hanno colore”.

“Sono ancora un po’ frastornata perché sta avendo un successo pazzesco, è vendutissimo, sono contenta”, racconta Georgette a Libero. Proprio poche ore fa, la Polizzi ha pubblicato un post dopo la risonanza magnetica. “Una data importante… Oggi mi hanno comunicato che l’esito della risonanza cerebrale e spinale che ho fatto a metà giugno è negativo, quindi “lei” sta dormendo”, ha detto riferendosi alla malattia che l’ha colpita all’improvviso qualche anno fa. Ma Georgette è fortissima. E’ un vero esempio per tutti. Che la adorano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.