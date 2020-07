Sonia Bruganelli, parole clamorose su Laura Freddi: "Che persona è. Forse, un giorno..."

02 luglio 2020 a

a

a

Gossip impazzito sull'asse Laura Freddi, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il tutto per quanto detto dalla Freddi in un'intervista, in cui ha spiegato di provare stima e affetto per il conduttore, suo ex storico, per poi aggiungere che la moglie non la conosce bene. Parole sincere, senza doppi sensi, che però hanno fatto scattare le consuete illazioni, il gossip estivo. E senza fondamenta: Bonolis e la Freddi, infatti, stavano insieme la bellezza di 20 anni fa. Pettegolezzi respinti dai tre protagonisti al mittente. Curiose e interessanti le parole della Bruganelli, che ha affermato: "Laura Freddi è veramente una bellissima persona è molto lontana dall’arrivismo del nostro mondo. La storia tra Paolo e Laura non è stato un flirt ma una storia d’amore che è durata quattro anni ma è successo più di 20 anni fa. Vogliamo dire anche basta?". Infine, la Bruganlli ha spiazzato tutti: "Potremmo però iniziare una collaborazione, se capiterà. Spero che possa capitare, potremmo lavorare insieme". E il riferimento era proprio a Laura Freddi.

"Cafona, burina, fai dimagrire i tuoi figli". Schifo contro Sonia Bruganelli per questa foto: orrore e follia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.