Sonia Bruganelli, la diretta con Bonolis e la ex Laura Freddi finisce male. Battuta sessuale di Paolo, lei lo stronca: "Sei impazzito?"

Momenti di puro imbarazzo in diretta Instagram tra Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e Laura Freddi. A organizzare il pericolosissimo triangolo è stata la moglie, che ha invitato la sua ex Freddi per un simpatico confronto dopo le polemiche tra fan nelle ore precedenti per un'intervista rilasciata dalla ex velina di Striscia la notizia. Su Casa Sdl, la Bruganelli ha così pensato ben di invitare anche Paolo, che ha ripagato le due donne della sua vita con una "performance" social clamorosa.



Dopo averle ascoltare parlare dei loro trascorsi sentimentali in comune per 15 minuti, iniziano le danze. "Ma perché state facendo questa cosa?", chiede un gelido Bonolis. "Paolo, ma sei in imbarazzo?", lo stuzzica la moglie. "No, sto cercando di capire alla gente cosa gliene frega. Diciamo le cose come stanno: Io sono sposato con Sonia da 23 ani. Con Sonia ho fatto tre figli, con Laura ci vediamo di nascosto e facciamo sesso". La battuta sortisce gli effetti sperati. "Che scemo, già dicono tutti che siamo separati", ride la Bruganelli. Un po più inquieta la Freddi. "Mo mi chaimano tutti, mi chiama mio marito e mi caccia di casa". "Scusa ma tuo marito non è quello che ogni tanto va con mia moglie?", incalza Bonolis. "Perché non facciamo una sitcom?", scherza Laura, dando però il là all'ultima sciabolata del conduttore di Ciao Darwin: "A 'sto punto facciamo un 'orgia". Il gioco è sfuggito di mano, e anche la Bruganelli non si tiene: "Ma sei impazzito?".

