Belen Rodriguez, video-terremoto: beccata al party così, non si può più nascondere. De Martino affondato

Impazza il gossip. La bomba la ha sganciata Dagospia, parlando di un flirt tra Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi, che sarebbe la ragione della rottura tra il ballerino di Made in Sud e Belen Rodriguez. Flirt smentito dai diretti interessati in modo netto e stizzito. E nel frattempo, il gossip continua a concentrarsi anche su Belen. Già, si dice che abbia un "nuovo amico del cuore", ossia Gianmaria Antinolfi, un imprenditore campano. Secondo diversi rumors sarebbe lui il nuovo uomo della showgirl. Per ora, nessuna conferma. Però spunta un video, rilanciato da Giornalettismo, che ritrae Belen e Gianmaria a una festa che si è tenuta ieri, venerdì 3 luglio, al Circolo Rari Nantes. Eccoli insieme, il feeling è notevole, giochi di sguardi, prossimità, balli avvinghiati e seducenti. Manca soltanto il bacio...

