Stefano De Martino, affaire Belen-Marcuzzi? "So che in questo momento storico...", frase da brividi: lo ha detto davvero

Francesco Fredella 05 luglio 2020 a

Alessia Marcuzzi scomoda Woody Allen. Per mettere a tacere un gossip tremendo su un presunto flirt con Stefano De Martino pubblica un post in cui dice: A proposito di niente. Il riferimento sembrerebbe chiarissimo. Dagospia con un pettegolezzo bomba ha parlato di una storia segreta tra Stefano e Alessia Marcuzzi, nata ai tempi de L’isola dei famosi. Ma l’ex ballerino di Amici ha smentito. E c’è odore di bruciato: sembrerebbe intenzionato a ricorrere per vie legali contro tutti questi pettegolezzi che starebbero turbando la sua estate. Lontano da Belen Rodriguez. Che, però, si trova a Napoli per il compleanno di Gian Maria Antinolfi, noto imprenditore che da qualche tempo è entrato nella sua vita. Forse. Ma De Martino, a colpi di Instagram Stories, appesantito da tutta la vicenda continua a mettere le cose in chiaro: “Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.

