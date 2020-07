Belen Rodriguez e Salvatore Angelucci, weekend insieme. Karina Cascella: "Si sono conosciuti, persi e rincontrati"

10 luglio 2020 a

a

a

Prima della tempesta Gianmaria Antinolfi, per Belen Rodriguez c'è stato il lampo Salvatore Angelucci. L'ex tronista di Uomini e donne aveva trascorso il weekend con la showgirl argentina e altri amici nella splendida villa sul lago di Como. Per qualche giorno, il gossip è impazzito (nonostante la presenza della sua fidanzata Alessandra Gallocchio) visto che Belen e Angelucci si erano solo incrociati qualche volta appena. Poi è arrivato Antinolfi, nuova fiamma ufficiale della Rodriguez, e nel frattempo ha parlato anche Karina Cascella, storica ex di Angelucci.

"Come...", Belen volta pagina: sfottò in pubblica piazza a De Martino con tanto di foto | Guarda

"Salva conosce lei da tanti anni", ha spiegato l'opinionista di Barbara D'Urso su Instagram. "Ci si frequenta per un po’, poi ci si perde, poi ci si rincontra - ha tagliato corto -. Io non sto lì a chiedere quando e perché".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.