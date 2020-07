Belen Rodriguez, la smentita alle corna Marcuzzi-De Martino? Bomba del re del gossip: cosa significano (davvero) quelle parole

Roberto Alessi 12 luglio 2020 a

a

a

Va avanti il super gossip dell'estate 2020: Stefano De Martino, da fine maggio di nuovo ufficialmente ex marito di Belen Rodriguez, pericolosamente "vicino" ad Alessia Marcuzzi, data per separata nei fatti (ma non è ufficiale) dal marito Paolo Calabresi Marconi, che sembra, dicono, arrabbiato come una biscia. Come detto la settimana scorsa, piovono smentite dei diretti interessati e vengono interpretate come conferme. Anche i fan dei social vanno a caccia di indizi, ne diventa virale uno: un fiore viola. De Martino lo pubblica tenendolo sulla giacca il 18 maggio, Marcuzzi pubblica la foto del fiore il 10 giugno. «È lo stesso fiore», dicono sui social, «ha lo stesso buco al lato e due forellini uguali». A sorpresa anche Belen smentisce la tresca De Martino-Marcuzzi. «Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente». Tradotto: a me non mi mette le corna nessuno?

"Sono scappata". Belen Rodriguez ricorda a De Martino cosa si è perso: a bordo piscina così, un lato B monumentale | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.