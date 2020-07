Elisabetta Canalis, George Clooney confessa: "Ciò che non sapete su di lei", anni dopo tutta la verità

13 luglio 2020 a

Sono ormai passati anni da quando Elisabetta Canalis e George Clooney facevano coppia fissa ed erano sempre ricercatissimi dalle riviste di gossip di tutto il mondo. A distanza di tanto tempo, il divo di Hollywood - che è molto legato all’Italia, tanto da possedere una splendida villa sul lago di Como - ha rilasciato un’intervista in cui ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti sulla Canalis. Clooney è stato con tante donne, ma dal 2014 è sposato con Amal Alamuddin, con la quale ha avuto due gemelli. Eppure in lui c’è ancora un bel ricordo del periodo trascorso con Elisabetta: “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”. Un bell’attestato di stima per la Canalis, che invece si è sposata con Brian Perri e ha avuto un figlio.

