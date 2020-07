Barbara d'Urso, la gaffe in bagno: mini abito, posa ammiccante ma spunta un dettaglio imperdonabile

15 luglio 2020 a

A 63 anni Barbara d’Urso sembra ancora una ragazzina nell’aspetto e nell’anima. Stavolta, però, la nota conduttrice televisiva si è resa protagonista di una piccola gaffe, che ovviamente non è sfuggita al sempre attento mondo dei social. La d’Urso ha infatti pubblicato su Instagram un paio di foto che la ritraggono nel bagno di un locale: “Controllatina allo specchio durante la cena”, scrive Barbara immortalandosi con due selfie in un vestitino bianco corto, abbinato ad una giacca di jeans. Il décolleté che fa capolino dalla scollatura è come sempre molto generoso, così come non manca lo sguardo ammiccante. Ai fan non è però sfuggito un dettaglio nella seconda foto: si vede alle spalle della d’Urso la tazza del water e lo sciacquone, non proprio il massimo dal punto di vista estetico.

