Cecilia Rodriguez, la sfida in bikini con Belen va fuori controllo: sulla barca, fisico monumentale

Una gara a distanza con Belen Rodriguez. Tutto in famiglia. E Cecilia Rodriguez ne esce benissimo, ovviamente in bikini. Mentre la più famosa sorella è a Ibiza a conquistare cuori e followers, Chechu si gode un po' di relax nei mari della Sicilia. A bordo di una barca a vela, fa rotta verso quel paradiso terrestre che si chiama Isola di Vulcano e nel frattempo ne approfitta per ammaliare i fan.

In piedi, appoggiata voluttuosamente alla cabina del natante in posa plastica e statuaria, un due pezzi variegato all'amarena. Insomma, roba da maldimare (e le onde non c'entrano). "Mi hanno sempre consigliato di fare una vacanza in Sicilia, devo dire che sono già innamorata di questo posto!", ha confessato lei sui social. E molti altri si saranno innamorati di lei.

