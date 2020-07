Giulia De Lellis, problemi di salute. "Intervento al naso, mi sono cag***a addosso"

Francesco Fredella 21 luglio 2020 a

a

a

I fan adesso sanno cosa è successo nelle ultime ore. Giulia De Lellis dovrà subire un piccolo intervento al naso. "Poteva andare peggio, mi sono c***ta addosso tutto il giorno", confida Giulia su Instagram con una stories. "Me la caverò con una operazione al naso, non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari", spiega. "È stato fastidiosissimo il controllo e non sarà semplice guarire ma sono serena". Giulia poi dice: "Diciamo che c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così". Tra lei e Andrea Damante le cose vanno a gonfie vele dopo una ritrovata armonia. Adesso sembra che ci siano grandi progetti di coppia dopo il ritorno di fiamma. Le nozze? Forse. Chissà.

Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme in vacanza: ecco dove sono stati pizzicati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.