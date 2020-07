Belen Rodriguez, parole estreme sul tradimento: "Ti verrà fatto di peggio", massacro pubblico per De Martino?

22 luglio 2020 a

E adesso volano parole grosse, pesantissime. E soprattutto esplicite. Le parole sono quelle consegnate da Belen Rodriguez in una story su Instagram. Ok, certo, il nome di Stefano De Martino non c'è. Ma il riferimento è lampante, chiarissimo. E soprattutto durissimo. "Karma - premette la showgirl argentina -. Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno, chi ti ha illuso, verrà illuso, chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, verrà fatto di peggio. Perché così sono le regole del gioco". E ogni riferimento non è, non può essere puramente casuale. Le parole sono state rilanciate anche da Dagospia, che commenta sferzante: "Belen medita vendetta. Dite a De Martino di toccarsi prima di leggere la story della showgirl". E in effetti, a leggere quanto scritto dalla Rodriguez, il sospetto che un tradimento ci sia stato si fa sempre più concreto.

